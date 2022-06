Ruig en innovatief design

MOMENTUM SCHACH is het eerste werk dat we zien van Einzig & Rausch. Het wordt ook wel Chessi genoemd en houdt het midden tussen een meubelstuk en een speelbord. In een kamer als deze past het meubel natuurlijk zeer goed. Let eens op de industriële wand, deze heeft een zeer eigenaardige look, vaak zie je dat een betonwand in de binnenhuisarchitectuur een gepolijste of nette look heeft, maar deze variant heeft juist het uiterlijk dat je eerder verwacht aan te treffen in een oude bunker dan in een hedendaags huis. Toch durfde Einzig & Rausch het aan om deze setting te creëren. Het wordt zo extra duidelijk dat het donkere hout een schitterende symbiose vormt met een industrieel design.