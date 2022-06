Tips voor het inrichten van een eclectische ruimte

Dit interieur heeft een excentrieke look en door de vele expressieve elementen ontstaat een eclectisch geheel. Het interieur vindt zijn basis in het mooie Roskilde Red tapijt, dit zorgt voor een color boost in het interieur. Ook is er plaats voor comfort, dat vind je op de Chesterfield sofa´s, de opstelling zorgt ervoor dat heerlijk kunt kunt zitten met vrienden voor een goed gesprek. Let ook op de mooie haard, vooral in de winter biedt hij de warmte waar we zo van houden, daarbij zorgt hij voor een klassieke look. De borden en geweien aan de muur geven een unieke twist aan dit interieur. Dit bijzondere design is ontworpen door Louis de Poortere, een expert op het gebied van interieurontwerpen. Hij zoekt altijd naar de excellente en innovatieve concepten om een interieur te creëren dat net even anders is.