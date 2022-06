De aanleg van je tuin: 8 goede ideeën

Wanneer je een tuinontwerp maakt dan is het handig om te beginnen met het plannen van de terrassen en daarna welke vloer je daarvoor wilt plaatsen in de vorm van hout of tegels. Zorg ervoor dat je de terrassen op de mooiste locaties met het mooiste uitzicht plaatst en gunstig ten opzichte van de zon en wind. Hoe kun je de tuin inrichten en er in optimale zin profiteren van alle ruimte? Belangrijk daarbij is om te weten wat je echt mooi vindt. Verzamel daarvoor zoveel mogelijk voorbeelden uit tijdschriften of van internet met onderdelen die je mooi vindt en maak daarna je keuzes uit deze onderdelen. Zo zien we hier een prachtig voorbeeld van een nieuwe trend om uitsparingen te maken in je houten vlonderterras en deze te vullen met een kleine boom en wit grind. Een zeer fraaie optie voor een groen terras.