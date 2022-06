Van klein rijtjeshuis naar royale woning in 9 stappen

Het project betrof een laat negentiende-eeuwse arbeiderswoning die al eerder werd uitgebouwd. Op de foto hierboven zien we de situatie zoals deze was voor aanvang van de werkzaamheden. Rechts zien we de bestaande uitbouw, geplaatst over de halve breedte van de woning en bedoeld om extra ruimte te maken voor de keuken. In deze situatie bleef weinig ruimte over voor de tuin en het terras.