7 manieren om slechte energie uit je huis te verwijderen

We eindigden met iets dat we in de winter allemaal doen. Kaarsen en geurkaarsen branden. Het is niet alleen heel erg gezellig om in de donkere maanden van het jaar kaarsen te branden, maar het zorgt ook voor een rustgevend gevoel. Daarnaast zorgen geurkaarsen ervoor dat het in huis ook nog eens heel erg lekker ruikt.

