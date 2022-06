Voor & Na: jaren '80 woning werd een droomhuis!

We hebben de zaak de hele tijd aan de buitenkant gezien, maar nu werpen we eindelijk even een blik in het interieur. Het is een heldere woonkamer met een zee aan woonruimte. Dit is echt een droomhuis. Een lucide droom, om precies te zijn. Erg tof is de toevoeging van rood en zwart design, die meubels passen er helemaal bij. Voor de juiste lichtval is er gekozen voor een lichtopening in de uitbouw. Zo stroomt het licht vanuit verschillende punten de kamer in.