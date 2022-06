Ook Kleine Slaapkamers Mogen Kleur Bekennen!

In deze slaapkamer hebben ze toch voor een donkere wand gekozen. Het kan dus wel, maar laat je wel even informeren door een expert of onderzoek het zelf goed, want je kunt er de mist mee in gaan. Hier zien we heel goed waarom het werkt in deze kamer, er wordt heel goed gebruik gemaakt van contrasten: de zwarte wand is de achtergrond, terwijl de lichte wanden de lijst vormen rond het bed. De meubels zijn ook licht, maar donkerder dan wand, de vloer is op zijn beurt nog weer wat donkerder. Het kleed daarop is heel wit, terwijl het bed zwart en geel is. Een wonderlijke samenstelling die we echt wel eclectisch kunnen noemen. Een dergelijke kamer zou je echt even moeten uitwerken op papier, deze topper is door een expert uitgewerkt, dat zie je zo!