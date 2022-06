Voor & Na: de aanleg van een smalle tuin

Landelijk gelegen huizen hebben vaak het voordeel dat ze een hele grote tuin hebben. Maar als je op een landelijke plek woont, maar wel midden in het dorp, dan kan die ruimte soms een beetje beperkt zijn. En bij zo’n woning gaan we nu een kijkje nemen. Schitterend gelegen in het Zuid-Franse landschap ligt dit huis met een smalle tuin waar je nou niet bepaald vrolijk van werd. Dankzij de inspanningen van de hoveniers van AEN Paysages is er nu een prachtige kleine tuin rond de woning te vinden. Het hele proces is prachtig in beeld gebracht, dus laten we snel gaan kijken!