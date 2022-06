Kijk binnen in deze droomwoning in Rotterdam en laat je verrassen

We komen bij de woning aan en het is meteen duidelijk dat we hier met een bijzonder statige woning te maken hebben. De allure straalt er echt vanaf. Geen wonder ook, want het pand is eind negentiende eeuw opgeleverd en bevindt zich in een riante villa wijk met veel groen en sfeer. Daarbij is de bouwstijl uit deze tijd erg uitgesproken, weelderig op een ietwat ingehouden manier, terwijl ze een deftig voorkomen communiceert. We zien niet veel franje, wel een heldere vormtaal die zegt waar het opstaat, afgewogen en solide. Een beetje het bildungsideaal van Wilhelm von Humboldt (1767–1835), maar dan in hout en steen gevangen. We staan hier in de tuin van de woning en zijn bijzonder gecharmeerd door de absoluut geslaagde eenheid tussen architectuur en natuur, het ene vult het andere aan. In deze zonnige tuin genieten de bewoners van het buitenleven. Overleg eens met een architect hoe jij je droomhuis nog mooier kunt maken!