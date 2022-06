Moderne dijkwoning met een historische look

Voor de kinderen is er een grandiose speelplaats. Deze is gesitueerd in de tuin. Ze houden van het buitenzijn en de ruimte die hier in de riante tuin aanwezig is. Vanaf hier kun je ook goed zien hoe hoog de woning gebouwd is, deze ligt hoger dan de dijk. Niet zo verwonderlijk, want de rivier is vlakbij, en je wil geen natte voeten als het water hoger zou komen dan verwacht. Dit is een heerlijke setting om te genieten van het leven!