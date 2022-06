Voor en Na: een nieuw leven voor een donkere plek

Bij een Voor en Na ben je van ons gewend dat we eerst de oude situatie gaan bekijken en vervolgens de nieuwe. Maar we gaan de rollen nu juist even een beetje omdraaien. We laten je namelijk een voorproefje zien van de nieuwe situatie in dit appartement. De woonkamer zie je hier mooi in beeld gebracht. En al is het dan nog niet ingericht, je krijgt wel een mooie indruk van de stijl waarin het geheel is opgeknapt.