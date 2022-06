25 interieurfouten die je niet mag maken (deel 2)

We weten dat we maar blijven schrijven over huisinrichtingsfouten maar nu de zomer eraan komt is het misschien fijn om te weten wat je nog verder aan je huis kunt verbeteren. Misschien kun je wat missers herstellen en heb je in het najaar straks een zoveel mooier en gezelliger huis! Interieur designers leren ook door dingen uit te proberen en later weer te veranderen dus er is niets verkeerds aan wanneer je huis nog niet helemaal op en top is. Sterker nog: het is juist een leuke uitdaging om je huis nog verder te verfraaien! Daarom vandaag deel 2 van de grootste decoratiemissers ooit met oplossingen… Laten we direct beginnen!