Kleine wasjes, grote wasjes: de perfecte wasruimte!

De wasruimte is vaak het laatste waar we aandacht aan besteden wanneer het gaat om je interieur design. En dat is een gemiste kans. Want het levert namelijk zoveel gemak op een goed georganiseerd washok. Want laten we eerlijk zijn: dit is meestal niet ons meest favoriete klusje van de week. Maar met een goede organisatie waarbij de was al op kleur is gesorteerd en er zelfs een plek is om je was even makkelijk op te vouwen, word je leven ineens zoveel beter! In huizen met grote gezinnen zien we vaak een aparte wasruimte terwijl in kleinere huizen de wasmachine zich vaak in de badkamer bevindt. Maar je kunt daaromheen praktische ruimtes inrichten om je vuile wasgoed uit het zicht op te bergen en te strijken en nog meer. Kijk even mee naar onze inspirerende en praktische voorbeelden van hoe je je washok kunt inrichten.