Hoe breng je positieve energie en geluk in huis?

Heb je al eens nagedacht hoe belangrijk je entree eigenlijk is? Dat is de plek in je huis waar alles en iedereen binnenkomt en uiteindelijk ook weer vertrekt. Het is dus niet alleen maar een doorgangsplek maar ook een opening naar de rest van het huis. Hoe klein je huis ook is; je entree moet helder, gastvrij en geordend zijn omdat hier de Chi naar binnenkomt. In de feng shui leer wordt dit daarom gezien als één van de meest belangrijke plekken in je huis. Volgens deze leer wil je hier graag het goede binnenbrengen en het minder goede buiten houden. Zo breng je meer geluk en positieve energie in je huis. En wie wil dat nu niet? Vandaag delen we 6 oude feng shui tips met je die vaak door onze experts worden toegepast omdat ze resulteren in volop positieve energie in huis.