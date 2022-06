De Droom van een Opgeknapte Oude Boerderij in Gelderland!

De buitenkant van het huis hebben we uitgebreid kunnen zien, maar we zijn uiteraard ook heel erg benieuwd naar het interieur. In de gang vangen we gelijk al een hele mooie glimp op van de stijl die gebruikt is. Licht en ruimte staan in het ontwerp centraal. Had je eigenlijk verwacht dat het er zo modern uit zou zien aan de binnenkant? Wat wij het leukste vinden op deze plek, is de bijzondere combinatie van de strakke witte muren en de ruwe betonnen trap. Prachtig om te zien!