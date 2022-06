Moderne meubelstukken gemaakt van beton

Chilli is een stijlvol uitgewerkte salontafel met een stalen frame dat de poten vormt. De speciale betonmix van Jung und Grau geeft de tafel de robuustheid en esthetische look die het meubelstuk geschikt maken voor gebruik in huis. In visueel opzicht is deze afbeelding zeer geslaagd, de felle oranje mandarijnen en het frisse groene kleed zorgen voor de color boost, terwijl de zwarte bank en de betonnen tafel de rust brengen in je interieur. Dit voorbeeld toont aan wat je allemaal qua kleurenpalet kunt doen als je kiest voor een betonnen tafel. Na het zien van de verschillende voorbeelden is het nu ook duidelijk geworden dat beton niet sfeerloos is, of per definitie een ruwe textuur heeft, maar dat het materiaal juist zeer authentiek oogt, de ambiance van je interieur in sterke mate bepaalt en prachtig glad kan zijn. Al je maar de juiste ontwerper treft!