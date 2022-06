Diamonds are a girls best friend: designlampen

Met een lamp als deze is het mogelijk een totaalconcept in je interieur te creeëren, een bijzonder behang, een sfeervolle spiegel en de lamp met diamantvorm maken dit interieur chic en temperamentvol. We krijgen het gevoel op een Hollywood set te zijn, precies daar waar de sterren stralen en de diamanten ringen over de rode loper gedragen worden. ´Diamonds are a Girls best friend´, dus waarom dan geen lamp in de vorm van een diamant? We zouden hier wel eens het design van de toekomst kunnen zien, maar dan wel met een tijdloos charme. Een aantal eenvoudige meubels erbij en je hebt direct een luxe inrichting te pakken!