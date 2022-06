Innovatief houten design

De ontwerper van deze werken is Duncan Meerding, hij is een meubelmaker en lichtontwerper die woont en werkt in Hobart, Tasmanië. Zijn favoriete materiaal is hout, vanwege de natuurlijk sfeer die het uitstraalt. Zijn werk brengt ons terug na de natuur en toont ons haar schoonheid. Vaak zien we in zijn ontwerpen een spel van gebogen lijnen en vlakken, telkens weer geïnspireerd door de organische vormen die je ook in de natuur vindt. Vanzelfsprekend is het licht ook een belangrijk element dat de werken als het ware te leven laat komen. Die zien we duidelijk in deze lampen. Het is een zeer basis en daardoor innovatief idee, vaak zit het genie in de eenvoud, dat hier zeker het geval.