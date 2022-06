voormalige garage verbouwd tot woonhuis

Op deze laatste foto zien we de woonkamer, die zich in het achterste gedeelte van het gebouw bevindt. De glazen gevel zorgt in dit gedeelte voor genoeg licht, evenals het dakraam dat we boven kunnen zien. Rechts zien we de doorlopende kastenwand waar we het al eerder over hadden. Hier is de wand in gebruik als boekenkast en opbergruimte. Centraal vinden we de open haard, die in de winterdagen voor de nodige warmte en sfeer zorgt. De sobere afwerking, de verschillende materialen en de eclectische inrichting geven ook de woonkamer een gezellige uitstraling. Bij het ontwerpen van de woning heeft men extra aandacht besteed aan geluidsisolatie en wooncomfort.