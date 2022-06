Voor & Na: een huisje om van te dromen

Je geniet in de vakantie van de mediterraanse sfeer in je vakantiehuis. Dat gevoel vast houden als je weer in het koele noorden bent is best een opgave, maar het kan, zeker de echte liefhebbers van deze streken heb dat tot een levenskunst verheven. Toch is het allemaal een stuk makkelijker als je in de heerlijke landen van het zuiden een eigen huisje zou hebben, waar je een deel van de zomer zou kunnen verblijven. Vandaag laten we je een project zien van mensen die hun droom gevolgd zijn. Dan denk je misschien, ja maar een droom kan ook niet uitkomen. So what, niets te verliezen, blijven dromen! Check dit project en laat je inspireren!