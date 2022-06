Een schitterend modern huis

Met deze laatste foto zien we de volledige omvang van de renovatie. Alles kamers hebben zichtbaar een hypermoderne look gekregen zonder aan huiselijkheid in te boeten. Daar is deze keuken geen uitzondering op: de ruimte die je hier hebt is heerlijk en een van de redenen waarom de bewoners gekozen hebben voor de herinrichting, de andere keuken was wat aan de krappe kant. Nu is het kookgedeelte links gerealiseerd terwijl de eettafel achterin bij het raam geplaatst is. Rechts zien we heel handig de ingebouwde keukenapparatuur in een industrial wand, dit vanwege de look van onbewerkt hout. Let ook even op de schitterende vloer van gepolijst beton. Een plaatje, niet waar? Met deze foto sluiten we de tour door het totaal vernieuwde huis af. We hopen dat je veel leuke ideeën voor je huis opgedaan hebt. Blijf ons volgen voor meer mooie designtrends, woontips en schitterende concepten. Stay inspired!