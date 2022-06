Voor & Na: de bouw van een verzonken terras

Wat is een verlaagd terras? Voor degenen die het niet weten; het is een terras met een ligging die lager is dan de rest van de tuin.

Het verlaagde terras is niet nieuw. Een paar eeuwen geleden zagen we het verlaagde terras al in tuinen voorbijkomen. Vooral in gebieden die gevoelig waren voor droge en dorre omstandigheden was het verlaagde terras populair.

En hoewel er bij ons meestal meer dan voldoende regen valt, is een verlaagd terras evengoed een leuk concept om een achtertuin mee te verfraaien. Lijkt het je leuk om een verlaagd terras in je tuin te creëren? Lees dan snel verder. In dit artikel leggen we uit hoe je een verlaagd terras kunt aanleggen.