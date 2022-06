5 dingen om rekening mee te houden bij het ontwerpen van je tuin

De meesten van ons zijn niet een heel erg groot fan van het onderhouden van de tuin. Zeker niet als het heel erg vaak moet gebeuren. Daarom is het goed om bij het aanleggen van de tuin na te denken over het onderhoud dat nodig is. Daarom raden we je aan om struiken te planten in je tuin. Ze hebben weinig onderhoud nodig in vergelijking met bloemen en zorgen evengoed voor veel kleur in de tuin.