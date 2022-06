12 veelgemaakte inrichtingsfouten die je moet vermijden..

We nemen de wand niet altijd mee in ons designplan. In deze kamer is dat duidelijk wel gebeurd: links zien we een kast met verlichting daarboven. Zo krijg je echte good looks voor je kamer. En het is nog praktisch ook, want al je kleding is netjes weggeruimd. Denk bij decoreren van je slaapkamer ook echt een mooi (licht)design voor de wanden. Dat brengt de kwaliteit van de ruimte naar een nieuw niveau.