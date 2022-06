Zelf een pergola maken, zo doe je dat!

Pergola’s maak je van hout of van metaal. Heb je al een vlonder van hout, of is je schutting van hout? Dan is het mooi om voor de pergola ook hout te gebruiken. Zo wordt het een mooi geheel. Een pergola van metaal is prachtig in een moderne tuin. Het materiaal is glad en straalt iets industrieels en luxe uit. Het is wel veel moeilijker om metaal te bewerken, omdat de onderdelen aan elkaar gelast moeten worden. En dat is iets dat niet iedereen kan. Een pergola van hout kan vrijwel iedereen in elkaar timmeren. Heb je een wilde tuin? Dan is een constructie van levend natuurlijk materiaal ook heel mooi. Op de foto zie je een pergola van wilgentakken. Om zelf zo'n mooi kunstwerk te maken, steek je in het voorjaar een aantal wilgentakken in de grond. Buig ze naar elkaar toe zodat een mooi gevormde pergola ontstaat. Na een paar weken groeien de wilgen uit en krijg je een mooi levendig bouwwerk. Snoei de pergola regelmatig om de prachtige vorm te behouden.