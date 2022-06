11 terrassen die je binnen één weekend kunt bouwen

Je terras is één van de meest belangrijke elementen in je tuin. Het is waar we onze tijd buiten doorbrengen en samen met familie en vrienden ontspannen en heerlijk genieten van de zon en onze rust. En daarom is het zo belangrijk dat deze buitenruimtes zowel functioneel zijn als er prachtig en aantrekkelijk uitzien! Ze moeten ook super comfortabel zijn zodat je er op warmere avonden heerlijk onderuit kunt zakken. Vandaag laten we je 11 manieren zien om van je terras die ongelofelijke sfeervolle plek te maken. Bovendien zijn het allemaal ideeën die je in een weekend kunt uitvoeren. Kijk mee voor wat mooie inspiratie uit andere landen en ga aan de slag!