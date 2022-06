10 veel voorkomende keukenmissers (en hoe je ze oplost)

De perfecte keuken ontwerpen kan een lastige taak zijn die we het liefst in één keer goed willen uitvoeren. En daarom zijn we zo verbaasd dat we dezelfde fouten keer op keer tegenkomen en dat deze door vrijwel iedereen gemaakt worden! Vandaag bekijken we alle items die ervaren keukendesigners zoveel mogelijk willen vermijden en proberen we te begrijpen waar we in het verleden verkeerde keuzes hebben gemaakt en waarom. Niet om ons even onder de neus te wrijven wat we fout doen, maar vooral om ervan te leren en te zien hoe we het beter kunnen doen. Dus kijk even mee naar deze beginnersfouten die onze keukenexperts vandaag met je delen en beter nog: hoe je ze heel simpel kunt oplossen!