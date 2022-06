Moderne parel met fantastische achtergevel

We kwamen het werk van architectenbureau Lab32 al eerder tegen. Zo schreven we bijvoorbeeld over de eigentijdse villa in Haelen die zij ontwierpen. In deze fotoserie laten we jullie een evenzo bijzonder project van het architectenbureau zien. Lab32 werd gevraagd om een luxueuze villa te restylen. Deze bungalow werd in de jaren vijftig ontworpen door architect Van der Woerd. Nu een nieuwe generatie zijn intrede heeft gemaakt, was het tijd voor een ingrijpende verbouwing, uitbreiding en herinrichting.