Voor & Na: van jaren '60 bungalow naar moderne bosvilla!

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur benadert elk gebouw op specifieke wijze. Elke omgeving is immers anders. Evenwicht en harmonie zijn sleutelwoorden in de ontwerpen van dit architectenbureau. Zij zoekt naar de juiste balans tussen architectuur en omgeving, maar ook tussen architectuur en interieur. Basiselementen voor het komen tot een ontwerp zijn lichtinval, zichtlijnen, ruimte en functionaliteit. In het ideabook hieronder laten we jullie een van haar projecten zien. Het betreft de renovatie van een zwaar verouderde en versleten villa in een bosrijke omgeving. Getracht werd om de villa een meer logische plattegrond te geven, alsmede het creëren van een lichtere en helderdere woning. Zelf een bungalow verbouwen? Dan helpt dit ideabook je ongetwijfeld!