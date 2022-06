Eenvoudige badkamer, maximaal genieten

Met een eenvoudig inrichting is het mogelijk om een ongekende rust in de badkamer te realiseren. In dit voorbeeld is dat goed gelukt door een minimalistische waskom, die echt op de essentie gericht is, te combineren met een natuurlijk ogende houten kast. Deze laatste is ook erg handig, want je handdoeken en badkamerbenodigdheden kunnen in de lade worden opgeborgen. Dit meubelstuk zweeft, hetgeen voor een licht look zorgt. Let eens op de manier waarop de waskom en de kast afsteken bij de antracietkleurige want, echt een evenwichtig design dit! Wat een comfort biedt deze kas: er is genoeg ruimte voor de persoonlijke spullen! Handig en mooi design kan dus een zeer compact zijn!