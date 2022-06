Elementen voor een excellent interieur

Je hebt sfeerhaarden en je hebt unieke haarden met een ongekende sfeer. Op de afbeelding zien we een voorbeeld van een absoluut kunstwerk. Deze sfeerhaard is gigantisch en past precies bij de natuurstenen muur. Deze sfeerwand lijkt wel een kunstinstallatie! Let ook even op de manier waarop deze wand afsteek bij de rustieke authentieke balken. Een huis als dit zie je alleen in de film, maar toch is het iemands huis! Dit idee is buitengewoon en werkt natuurlijk zeer inspirerend! Een ideaal voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is, in het groot maar ook in het klein.