Unieke tapijten met karakter

Louis de Poortere heeft oog voor de hedendaagse trends, waarbij ze niet zelden de juiste snaar raken. We zien hier het Dark Pumpkin tapijt, die behoord bij de Fading World collection. Dit is in essentie een vintage collectie, waarin een ´super gebruikte' of 'distressed' look dominant is. Dit tapijt heeft een vervaagde kleur en is verkrijgbaar in wilde robijn, middernacht, atlantisch diep, creoolse kruiden en jade oester. Elk tapijt is beschikbaar in negen verschillende standaard maten, waardoor er altijd een juiste maat voor jou bijzit. Naast mooi zijn ze ook erg veilig, want ze hebben een antislipmat.