Decoratieve gordijnen en sfeerlichten voor een sfeer van nu

Dit frisse gordijn bestaat uit wel drie lagen stof en is te bewegen op parallelle rails, zo kun je het eenvoudig schuiven en de ambiance in je kamer bepalen. Wit, groen en grijs vormen het kleurenschema dat elk interieur opfleurt. Dit gordijn houdt een deel van het licht tegen, waarborgt je privacy en zorgt direct voor een fijne sfeer. Door zijn kleuren past het gordijn precies bij de moderne interieurstijlen. Zet een aantal strakke Scandinavische meubels en decoraties in je woning, hier en daar een natuurlijk kleedje (schapenvacht, koeienvel) en je hebt direct de frisse stijl te pakken! Dit interieur is in tune met alle seizoenen van het jaar, maar vooral in de lente en zomer is het erg sfeervol.