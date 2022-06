6 eenvoudige tips om je huis als een pro schoon te maken!

Het is geen geheim, dat het in de badkamer een natte boel wordt. Gelukkig maar, zou je zeggen. Maar dat water komt soms ook op plekken in de ruimte waar het niet gewenst is. Snel droogmaken na het douchen is slim, anders ontstaan er schimmels. Ook het ventileren van de ruimte is een handige en eenvoudige manier om de badkamer fris te houden. Heb je geen raam dat open kan in deze ruimte, geen nood! Laat dan de deur minstens een kwartier openstaan na het douchen. Zo kan het vocht wegtrekken uit de ruimte. Zet daarbij een raam open in de kamer die het meest dicht bij de badkamer in huis gesitueerd is.