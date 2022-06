7 tips voor een schitterende zomertuin

Orde en strakke lijnen geven ons een rustig gevoel. Dat komt omdat we dan snel de situatie kunnen over zien. Daarom houden we ook zoveel van symmetrie, het is gewoon puur een kwestie van weinig informatie te hoeven verwerken. Maar toch vinden we niet alleen symmetrie mooi, ook bijvoorbeeld abstracte of expressionistische kunst vinden veel mensen mooi om naar te kijken. Het is ook gewoon een kwestie van smaak natuurlijk, wat je karakter is, etc. De eigenaren van deze tuin laten duidelijk een voorliefde voor symmetrische ontwerpen zien, wat natuurlijk nog helemaal niets zegt over het interieur van hun huis… Hier krijgen wij nu echt een lekker ontspannen gevoel van, daar is de tuin tenslotte voor, niet waar?