10 opbergtrucjes die NIET werken

Opbergen is een kunst op zich. Dat weet jij ook vast wel als je eigenlijk veel te veel spullen in je huis hebt gestopt. Maar met de juiste aanwijzingen en tips kun je er een mooie geordend geheel van maken. Toch gaat het soms fout. Juist om die fouten te voorkomen laten we je 10 opbergtrucjes zien die het alleen nog maar erger maken. Uiteraard zeggen we er dan ook gelijk bij hoe je het wel goed kan doen! En mocht je er zelf niet helemaal uit gaan komen, dan is er altijd wel een home stager te vinden die jou kan helpen.