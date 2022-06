Nieuwe uitbouw creëert licht en ruimte

Het architectenbureau Ontwerpdivisie uit Utrecht is naast architectuur ook gespecialiseerd in het ontwerpen van meubels. Hun visie is simpel en eenduidig: sterkte door eenvoud . Dat betekent dat zij onnodige complexiteit vermijden en geloven in de kracht van het weglaten. Ieder ontwerp, groot of klein, wordt met dezelfde precisie en aandacht uitgewerkt. Door hun kennis op het gebied van zowel meubelontwerp als architectuur zijn zij in staat om een totaalontwerp uit te werken, waarbij de twee disciplines elkaar versterken en aanvullen. In de fotoserie hieronder nemen we jullie mee naar Zwolle, waar ze verantwoordelijk waren voor de verbouwing van een jaren '30 woning.