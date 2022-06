Modern en landelijk wonen in een bakstenen huis

Van oudsher kun je in Nederland, en ook over de grens in Duitsland, heel wat bakstenen huizen vinden. En al worden tegenwoordig nog steeds huizen met dit materiaal gebouwd, beton en gepleisterde muren hebben het toch wel voor een deel uit het straatbeeld verdrongen. Om je even weer lekker te laten genieten van zo’n mooie woning die is opgebouwd uit rode baksteen, reizen we af naar Duitsland om een project van home stager Karin Armbrust te gaan bekijken. Zowel binnen als buiten is zij aan de slag gegaan om modern én landelijk wonen in een prachtig jasje te gooien. En het resultaat is echt om van te genieten.