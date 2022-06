Fenomenale badkamerstijlen die je niet mag missen

Net zagen we nog de zen-achtige look binnen de minimalistische stijl, maar nu zijn we aangekomen bij de meer futuristische kant van het spectrum: de monochrome look. Je zou het ook de kunstzinnige kant kunnen noemen, want monochromisme is ook binnen de kunsten een belangrijk gegeven. We zien zo'n werk aan de wand hangen. Natuurlijk, omdat alles wit is, lijkt het deel van de muur te zijn. In visueel opzicht is dat ook zo. En dat bad, het lijkt uit de vloer op de rijzen. Vanuit dit bad kijk door de grote raampartij uit over de omgeving. Prachtig!