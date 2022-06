16 kleine balkons om te kopiëren

Vooral in de stad is een balkon een waardevolle plek. Lekker in de zon zitten, je uitleven met planten of gewoon naar het leven op straat kijken. Balkons zijn er altijd al geweest. Kijk maar eens om je heen als je in een historische stad loopt. De mooiste paleiswoningen, de kleinste gevelhuisjes. Hoe klein of groot ze ook zijn. Allemaal hebben ze een balkon aan hun woonkamer of slaapkamer.

In tegenstelling tot andere ruimten in je huis, is een grote verbouwing meestal niet nodig om van je balkon iets moois te maken. Gewoon een mooie tafel, een paar stoelen, een aantal bijzondere planten en je je bent klaar. Wil je echt iets moois maken van je balkon kijk dan naar de voorbeelden van onze professionals. Je komt vast wel ideeën tegen die je op je eigen balkon kunt toepassen!