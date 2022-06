Een unieke tuin: 12 simpele ideeën

Heb je een wat saaie tuin of oninteressante hoek in je tuin dan wordt het misschien tijd om eens na te denken over het plaatsen van een fraai waterelement! Ze zijn zeer eenvoudig te maken en zo effectief wanneer het gaat om die schitterende uitstraling in je tuin. Of denk ook eens aan een rots- of stenentuintje. Hier vind je meer inspiratie: 15 tuinen met stenen die je in een handomdraai aanlegt.