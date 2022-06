Van deze twee huizen krijg je zin om te verhuizen!

Een mooie traditionele boerderij op het platteland is een droom van velen. Maar in plaats van de traditionele stijl kun je deze ook in zeer moderne en eigentijdse stijl bouwen. Vandaag laten we je twee van zulke traditionele boerderijen in zeer moderne uitvoering zien. Een lust voor het oog waardoor je direct zin krijgt om naar het platteland te verhuizen. We nodigen je uit om even te genieten van dit staaltje van schoonheid van Nederlandse architectuur dat wordt gekenmerkt door zijn eenvoud en originaliteit. Een voorbeeld van een bouwstijl met prachtige natuurlijke materialen, elegant en minimalistisch maar met effectieve bouwtechnieken. Kijk mee en geniet!