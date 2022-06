Klein maar geweldig 6 mini-zwembaden

Onze design experts hebben een mini zwembad dat het hele jaar door gebruikt kan worden. In de zomer zorgt het zwembad voor verkoeling en in de koelere maanden is dit een dompelbad. Als de duisternis valt, dan zie je een indrukwekkende LED-verlichting: een sfeervolle zee van lichtjes. En wie denkt dat je beweging te kort komt in dit kleine zwembad, die zit fout: de diepte van 1,35 m is perfect voor watergymnastiek.