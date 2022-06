Voor & Na: rommelig binnentuintje werd een schitterende tuin

We geven nog niet de gehele tuin prijs, wat we je wel laten zien is de nieuwe luxe vijver. Het is toch net of je in een luxe resort bent. Echt een wereld van verschil, je herkent de hele tuin niet weer. Een van de gaafste dingen is de waterval, door de minimalistische vormgeving gaat er een rustige vibe vanuit. Je kunt van de ene naar de andere kant lopen via de witte treden. Wij denken direct aan het klavier van de piano, de zwarte toetsen moet je er dan maar even bij verzinnen. In deze vijver zwemmen prachtige vissen rond en is relatief eenvoudig schoon te maken. Een architect denkt graag met je mee over de looks van je nieuwe tuin!