Zo voorkom je deze 8 missers bij de aanleg van je tuin!

Ook al wonen we in Nederland, op sommige dagen kan het toch behoorlijk warm zijn en snakken we naar een plekje in de schaduw. Dus of het nu een zonnescherm, parasol of schaduwdoek is – het mag in ieder geval niet ontbreken aan een goede schaduwplek in je tuin! En bovendien zorgen deze plekken niet alleen voor schaduw, ze beschermen ook tegen wind en regen!