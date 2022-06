Maak je droom waar: de 6 beste tips bij het uitkiezen van een nieuw bed!

Ook kussens zijn in talloze soorten en maten verkrijgbaar. En ook hier is het weer belangrijk om de aanschaf af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Het donskussen, gevuld met veren of dons of een combinatie hiervan, is het best verkochte kussen. Het is lekker zacht, maar laat zich tegelijkertijd vormen naar je eigen wensen waardoor het ondersteuning biedt op plaatsen die jij wil. Wanneer je 's nachts veel transpireert, is een wolkussen de ultieme oplossing. Wol heeft een perfect ventilatievermogen en neemt veel vocht op gedurende de nacht. Op dit kussen zul je dus altijd 'droog' slapen. Bovendien is schimmelvorming in dit materiaal nagenoeg onmogelijk. Ben je op zoek naar een budgetoplossing? Dan is een synthetisch kussen een goede optie. Let wel op de kwaliteit: het gebruikte materiaal; laat zich niet altijd even goed vormen door de gladheid van het materiaal. Niet alle synthetische kussens bieden dezelfde ondersteuning. Tot slot willen we het hebben over het ergonomische kussen, over het algemeen gemaakt van visco-elastisch schuim. Dit soort kussen wordt steeds populairder. Het schuim verdeelt de druk van je lichaam waardoor je hoofd en de spieren van je nek een optimale ondersteuning genieten.