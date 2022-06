De 12 beste plekken om geld te verstoppen in huis

Op de bank hoef je je spaargeld niet meer te zetten want veel spaarrente zul je niet ontvangen. Waar voor je geld zal je dus niet krijgen. Zelfs op de banken is ons geld niet altijd veilig met de toenemende internet criminaliteit. Daarom bewaren we sinds de crisis steeds vaker een deel van ons geld contant thuis. Voor een noodsituatie of om wat achter de hand te hebben. Maar waar laat je dit geld nu in huis? We verstoppen het vaak op plekken die de gemiddelde inbreker in een handomdraai heeft gevonden. Niet zo handig dus. Vandaag delen we daarom de 12 beste plekken met je om geld te verstoppen. We vertellen je hoe je ook je geld op de bank beter kunt beschermen tegen criminaliteit, zondat dat je moet opzoeken ’hoe maak je nep geld moet maken’.