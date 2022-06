Fleurig design voor een zomers interieur

Een bakje koffie in de avond is heerlijk. Tegen een uurtje of acht is de beste tijd. Een koekje erbij mag natuurlijk. Deze kopjes maken dit soort momenten extra leuk, let eens op de stijlvolle binnenkant, echt design van nu! Dit design heeft een bijzonder design, de schoteltjes lijken wel gebroken, dit is bewust zo gemaakt, gewoon om het design net dat beetje extra conceptuele pit te geven. Door hun opvallende kleuren steken ze mooi af bij de houtkleur en daarnaast passen perfect bij een landelijk design interieur. We genieten meer als de dranken en spijzen op een mooie manier gepresenteerd worden! Het voorbeeld zien we over al om ons heen in de restaurants, maar ook hier bij homify!