Design voor een ultieme zenkamer

Het is heerlijk om na een week hard werken helemaal tot rust te komen in het comfort van je eigen woning. Een goede manier om tot jezelf te komen is door een hedendaagse ontprikkelruimte in te richten: gewoon even wacht van de smartphone, internetconnectie en schreeuwende tv reclames. In Japan beoefenen ze al sinds eeuwen de praktische filosofie van zen, waarbij innerlijke rust een hoofdthema is. Vandaag laten we je een klassieke zenkamer zien, waaruit jij de nodige inspiratie kunt putten om je eigen ruimte in te richten. Deze eeuwenoude traditie heeft ook zijn sporen in de Westerse cultuur verdiend, want ze was van invloed op de ontwikkeling van de minimalistische stijl in design en architectuur. We gaan hieronder een aantal mooie voorbeelden aan je laten zien.