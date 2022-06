Hypnotisch design voor een explosie van kleur

Minimalistisch, monochroom, strak of geometrisch: het zijn allemaal sleutelwoorden die bij ons opkomen als we denken aan de hedendaagse interieurstijlen. Natuurlijk is er veel meer design onder de zon, waardoor er ook duizenden manieren zijn om je woning in te richten. Vandaag willen we je graag iets bijzonders laten zien, namelijk de werk van Hypnotic. Deze studio maakt design dat geïnspireerd is op de oude Mexicaanse Azteken artefacten, alleen er wordt in dit nieuwe design wel een frisse eigen vorm aan gegeven. We laten je bijzondere schalen en een expressieve handdoekhouder zien, waarmee je interieur direct een artistieke sfeer krijgt. Dit werk houdt echt het midden tussen kunst en design, het werk heeft echt een bedoeling, namelijk een energieke sfeer opwekken bij de eigenaar. Nieuwsgierig? Kijk dan snel met ons mee voor de nodige inspiratie.